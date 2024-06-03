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Сегодня, 17:09

Агент Козлова: «Интерес к нему присутствует от разных клубов»

Константин Белов
Корреспондент
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Агент Василий Голяна, представляющий интересы полузащитника «Балтики» Данилы Козлова, в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о будущем игрока.

Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что 19-летний хавбек находится в шаге от перехода в «Краснодар».

«Данила провел качественный период в «Балтике», здорово себя проявил, хотя и не удалось сохранить команду в РПЛ. Интерес к нему присутствует от разных клубов. Сезон закончился и сейчас Данила ушел в отпуск. Наша работа при этом продолжается и мы, совместно с Данилой, будем принимать решение относительно его будущего. «Краснодар» — это хороший клуб, больше пока сказать нечего», — сказал Голяна «СЭ».

Козлов стал игроком «Балтики» в конце январе 2024 года. За калининградскую команду он провел 15 матчей, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2027/2028.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 300 тысяч евро.

Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Краснодар
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
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да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

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Виктор Александров

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Пари Нижний Новгород

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