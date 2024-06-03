Агент Козлова: «Интерес к нему присутствует от разных клубов»

Агент Василий Голяна, представляющий интересы полузащитника «Балтики» Данилы Козлова, в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о будущем игрока.

Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что 19-летний хавбек находится в шаге от перехода в «Краснодар».

«Данила провел качественный период в «Балтике», здорово себя проявил, хотя и не удалось сохранить команду в РПЛ. Интерес к нему присутствует от разных клубов. Сезон закончился и сейчас Данила ушел в отпуск. Наша работа при этом продолжается и мы, совместно с Данилой, будем принимать решение относительно его будущего. «Краснодар» — это хороший клуб, больше пока сказать нечего», — сказал Голяна «СЭ».

Козлов стал игроком «Балтики» в конце январе 2024 года. За калининградскую команду он провел 15 матчей, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2027/2028.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 300 тысяч евро.