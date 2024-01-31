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Сегодня, 19:28

Metaratings: форвард «Спартака» Мелешин на правах аренды перейдет в минское «Динамо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Минское «Динамо» арендует нападающего «Спартака» Павла Мелешина, сообщает Metraratings.

По информации источника, соглашение будет рассчитано до конца сезона и не будет включать опцию выкупа. В данный момент клубы согласуют последние детали сделки.

19-летний форвард является воспитанником «Спартака». Он дебютировал за команду в матче против «Крыльев Советов» (1:0) в FONBET Кубке России в 2022 году, забив победный гол красно-белых.

В текущем сезоне в активе Мелешина один гол в восьми матчах во всех турнирах. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года.

Источник: Metaratings
Футбол
ФК Динамо (Минск)
ФК Спартак (Москва)
Павел Мелешин
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3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
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 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
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 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
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