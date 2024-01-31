Metaratings: форвард «Спартака» Мелешин на правах аренды перейдет в минское «Динамо»

Минское «Динамо» арендует нападающего «Спартака» Павла Мелешина, сообщает Metraratings.

По информации источника, соглашение будет рассчитано до конца сезона и не будет включать опцию выкупа. В данный момент клубы согласуют последние детали сделки.

19-летний форвард является воспитанником «Спартака». Он дебютировал за команду в матче против «Крыльев Советов» (1:0) в FONBET Кубке России в 2022 году, забив победный гол красно-белых.

В текущем сезоне в активе Мелешина один гол в восьми матчах во всех турнирах. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года.