Бушманов — о Файзуллаеве: «Говорить о том, что он стал лидером ЦСКА преждевременно»

Бывший защитник ЦСКА Евгений Бушманов прокомментировал игру полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева на Кубке Азии.

30 января в матче 1/8 финала турнира против Таиланда (2:1) хавбек сборной Узбекистана забил победный гол.

«Файзуллаев — перспективный, интересный, молодой парень. В первой половине сезона в ЦСКА показал, что умеет играть нестандартно. Может отдать острые передачи, может забить сам. Надо смотреть, когда он будет на пике, сколько за него можно будет потом просить. Я не думаю, что он перерос уровень РПЛ сегодня. Говорить о том, что он стал явным лидером ЦСКА, наверно, преждевременно. Там есть Чалов, Обляков, есть другие ребята. Говорить о том, что он сейчас на пике и его нужно продавать, мне кажется, не стоит», — приводит слова Бушманова Metaratings.ru.

В этом сезоне 20-летний полузащитник провел за ЦСКА 18 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 9 результативных передач.