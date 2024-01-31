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31 января, 19:18

Бушманов — о Файзуллаеве: «Говорить о том, что он стал лидером ЦСКА преждевременно»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Бывший защитник ЦСКА Евгений Бушманов прокомментировал игру полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева на Кубке Азии.

30 января в матче 1/8 финала турнира против Таиланда (2:1) хавбек сборной Узбекистана забил победный гол.

«Файзуллаев — перспективный, интересный, молодой парень. В первой половине сезона в ЦСКА показал, что умеет играть нестандартно. Может отдать острые передачи, может забить сам. Надо смотреть, когда он будет на пике, сколько за него можно будет потом просить. Я не думаю, что он перерос уровень РПЛ сегодня. Говорить о том, что он стал явным лидером ЦСКА, наверно, преждевременно. Там есть Чалов, Обляков, есть другие ребята. Говорить о том, что он сейчас на пике и его нужно продавать, мне кажется, не стоит», — приводит слова Бушманова Metaratings.ru.

В этом сезоне 20-летний полузащитник провел за ЦСКА 18 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 9 результативных передач.

Источник: Metaratings.ru
Евгений Бушманов
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
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 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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