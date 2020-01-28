Месси, Роналду и Тарасов. Слуцкий ответил, кого возьмет в лодку при двух свободных местах

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий стал гостем передачи «Вечерний Ургант». Специалист ответил на загадку ведущего.

— Вы плывете в лодке, видите, как тонет Месси, Роналду и Тарасов, — сказал Иван Ургант. — Кого вы возьмете себе на лодку? Если два свободных места.

— Тара вряд ли утонет, он своим ходом доберется, — ответил Леонид Слуцкий в эфире программы. — Кстати, когда Дмитрий поехал с «Рубином» на сбор, то столько сообщений гневных от поклонниц Ольги Бузовой пришло мне. Что-то вроде: «Будь ты проклят, приятель». Это еще самое доброе.

Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019-го. Ранее он тренировал «Витесс».