Менеджер: "Дзюба хочет быть в углу Волкова, но есть накладка – матч с "Краснодаром"

Матч чемпионата России по футболу "Краснодар" – "Зенит" может помешать присутствию нападающего петербургской команды Артема Дзюбы в углу российского бойца Александра Волкова на шоу UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге. Об этом "СЭ" рассказал менеджер Волкова Иван Банников.

20 апреля Волков проведет бой с Алистаром Оверимом. Игра "Краснодара" с "Зенитом" запланирована на следующий день. Ранее сообщалось, что Дзюба будет секундантом российского спортсмена в этом поединке. Волков провел с форвардом сине-бело-голубых совместную тренировку в декабре прошлого года.

– Артем очень хочет быть в углу, – сказал Банников. – Но так совпало, что на следующий день, в воскресенье, у "Зенита" будет игра с "Краснодаром", который идет на втором месте. Пока не знаю, как будет. Мы хотим (чтобы Дзюба был секундантом Волкова. – Прим. "СЭ), Тема хочет – но, конечно, не настолько, чтобы вредить своей команде.

– Пока общаемся с "Зенитом" насчет того, можно ли будет Артему прилететь попозже или нет. Если нет, то Тема будет в углу в следующий раз. То есть все хотят, однако есть накладка – матч с "Краснодаром", – отметил менеджер Волкова. (Илья Андреев)