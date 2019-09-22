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Мемориальную доску памяти героев войны открыли на стадионе «Динамо»

11:28

Мемориальная доска, посвященная созданию отрядов отдельной мото-стрелковой бригады особого назначения времен Великой Отечественной войны, была торжественно открыта на стадионе «Динамо» в Москве, информирует «РИА Новости».

Надпись на памятной доске свидетельствует, что в 1941 году на стадионе были сформированы первые отряды отдельной мото-стрелковой бригады особого назначения (ОМСБОН), составленной из спортсменов-добровольцев.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20190922/1558972926.html

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