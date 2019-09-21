Мелкадзе забил первый гол в РПЛ. До этого у него было «0+0» в 40 матчах

Нападающий «Тамбова» Георгий Мелкадзе сравнял счет в матче 10-го тура чемпионата России с «Ростовом». Форвард забил первый гол на высшем уровне в карьере.

Ранее воспитанник «Спартака» не мог отличиться в 40 играх в чемпионате, трех — в Кубке России и двух — в Лиге Европы. Более того, до сегодняшнего дня Мелкадзе не отмечался в матчах премьер-лиги даже голевыми передачами. (Кирилл Бурдаков)