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Мелкадзе забил первый гол в РПЛ. До этого у него было «0+0» в 40 матчах

19:57

Нападающий «Тамбова» Георгий Мелкадзе сравнял счет в матче 10-го тура чемпионата России с «Ростовом». Форвард забил первый гол на высшем уровне в карьере.

Ранее воспитанник «Спартака» не мог отличиться в 40 играх в чемпионате, трех — в Кубке России и двух — в Лиге Европы. Более того, до сегодняшнего дня Мелкадзе не отмечался в матчах премьер-лиги даже голевыми передачами. (Кирилл Бурдаков)

Тамбов — Ростов

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 10-й тур. ЦСКА — «Краснодар» и другие матчи




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