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Сегодня, 11:18

Агент Кайо подтвердил возвращение игрока в Россию: «Он продолжает восстанавливаться в Краснодаре»

Константин Белов
Корреспондент
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Агент Нето Хеновес, представляющий интересы защитника «Краснодара» Кайо, в разговоре с «СЭ» рассказал о состоянии здоровья защитника.

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что футболист вернулся в «Краснодар».

«Кайо вернулся в Россию. Сейчас он продолжает восстанавливаться в Краснодаре. Пока мы не можем сказать, сыграет ли защитник в этом году или нет. Этот вопрос решают врачи», — сказал Хеновес «СЭ».

25 августа Кайо повредил плечевой сустав в матче против «Факела» (0:0). В этом сезоне защитник провел 7 матчей и забил один гол. «Краснодар» после четырнадцати туров занимает первое место, набрав 31 очко.

Кайо Фернандо да Силва Панталеан (Кайо)
РПЛ
ФК Краснодар
0
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Аршавин назвал российских футболистов, которые могут заиграть в Англии
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 3
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