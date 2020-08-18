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Мелкадзе считает, что «Ахмат» может выиграть Кубок

14:45
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Форвард «Ахмата» Георгий Мелкадзе поделился впечатлениями о новой команде.

Ранее 23-летний российский футболист перешел в грозненский клуб на правах аренды. Нападающий принадлежит «Спартаку».

— Позвонили мне лично и предложили поиграть в «Ахмате», помочь команде, решить задачу. Я, конечно же, не сразу согласился, потому что предложений и вариантов очень много было. Потом смотрел по составу, по условиям и выбрал все-таки «Ахмат». Шелия? Виделись с ним по этому поводу и общались. Процентов 30 в моем переходе в «Ахмат» сыграл Гиорги Шелия.

В «Ахмате» комфортно — многих я здесь знаю, против всех практически играл. Влился в команду хорошо. Приняли очень хорошо, тепло.

Цели на сезон? Попадание в еврокубки и можно даже выиграть Кубок России. Очень хороший состав, тренер, — сказал на видео Youtube-канала грозненцев Мелкадзе.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=EMxgrmOF71E&feature=emb_logo

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