Мелкадзе назвал существенной потерей уход защитника «Сочи» Родригао в «Зенит»
Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе прокомментировал переход защитника Родригао из сочинского клуба в «Зенит».
Сегодня, 7 июля 26-летний футболист подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга по схеме «3+1».
«Уход Родригао — существенная потеря? Конечно», — сказал в разговоре с корреспондентом «СЭ» Дмитрием Барулевым Мелкадзе.
Родригао выступал за «Сочи» с июля 2021 года. На счету бразильца 3 гола и 1 результативная передача в 31 матче за сочинцев во всех турнирах.
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|Сочи
|0
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|0
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|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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