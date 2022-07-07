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Сегодня, 22:46

Мелкадзе назвал существенной потерей уход защитника «Сочи» Родригао в «Зенит»

Читать «СЭ» в

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе прокомментировал переход защитника Родригао из сочинского клуба в «Зенит».

Сегодня, 7 июля 26-летний футболист подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга по схеме «3+1».

«Уход Родригао — существенная потеря? Конечно», — сказал в разговоре с корреспондентом «СЭ» Дмитрием Барулевым Мелкадзе.

Родригао выступал за «Сочи» с июля 2021 года. На счету бразильца 3 гола и 1 результативная передача в 31 матче за сочинцев во всех турнирах.

Георгий Мелкадзе
Родригао (Родриго де Соуза Прадо)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Сочи
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