Лукин считает, что ЦСКА будет бороться за победу в чемпионате России в сезоне-2022/23

Защитник ЦСКА Матвей Лукин в разговоре с корреспондентом «СЭ» Константином Беловым рассказал о сборах с новым главным тренером команд Владимиром Федотовым и ответил на вопрос о том, какие цели ставит перед собой.

— Как сборы с Федотовым?

— Для всех это были тяжелые сборы, мы хорошо подготовились к сезону. Будем бороться за первое место.

— Какую цель ставишь для себя?

— Хочется играть за первую команду и играть в стартовом составе. Хочу, чтобы я прогрессировал, и команда побеждала.

— Какое у тебя отношение к Кубку Лиги?

— Для меня, как для молодого игрока, это лишняя возможность появляться на поле. Дальше решение примет руководство.