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Сегодня, 22:45

Лукин считает, что ЦСКА будет бороться за победу в чемпионате России в сезоне-2022/23

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Защитник ЦСКА Матвей Лукин в разговоре с корреспондентом «СЭ» Константином Беловым рассказал о сборах с новым главным тренером команд Владимиром Федотовым и ответил на вопрос о том, какие цели ставит перед собой.

— Как сборы с Федотовым?

— Для всех это были тяжелые сборы, мы хорошо подготовились к сезону. Будем бороться за первое место.

— Какую цель ставишь для себя?

— Хочется играть за первую команду и играть в стартовом составе. Хочу, чтобы я прогрессировал, и команда побеждала.

— Какое у тебя отношение к Кубку Лиги?

— Для меня, как для молодого игрока, это лишняя возможность появляться на поле. Дальше решение примет руководство.

Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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 - : -
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ЦСКА – Урал
 - : -
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Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
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