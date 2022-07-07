Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:50

Лукин о победе над «Сочи»: «Не в первый раз выходил в стартовом составе, но волновался»

Игрок ЦСКА Лукин поделился впечатлениями от победы над «Сочи» в товарищеском матче
Читать «СЭ» в

Футболист ЦСКА Матвей Лукин поделился впечатлениями от победы над «Сочи» (2:1) в товарищеском матче в рамках предсезонного турнира «Кубок Матч Премьер».

— Не первый раз выходил в стартовом составе, но волновался. Партнеры по команде помогли. Спасибо им за это, — сказал в разговоре с корреспондентом «СЭ» Константином Беловым Лукин.

— Зайнутдинов играл на новой для себя позиции. Что думаешь об этом?

— Баха у нас мастер. Может любую позицию закрыть.

— Федотов рассчитывает на тебя как на игрока основы или ротации?

— Честно, не знаю. Надо спросить у него. Я делаю все, что от меня зависит: тренируюсь, готовлюсь. Решение принимаем тренерский штаб.

Лукин вышел на матч с «Сочи» в стартовом составе и провел на поле все 90 минут.

Футбол
РПЛ
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Что будет, если есть арбузы каждый день?
Кубок РПЛ против нового Кубка России: какой турнир круче
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Чалов после победы над «Сочи»: «ЦСКА будет готов к сезону»
Мелкадзе назвал существенной потерей уход защитника «Сочи» Родригао в «Зенит»
Лукин считает, что ЦСКА будет бороться за победу в чемпионате России в сезоне-2022/23
Федотов высказался об игре Кучаева в матче с «Сочи»
Ангбан: «Я счастлив в «Сочи». Останусь ли на следующий сезон? Сейчас я здесь!»
ЦСКА выиграл первый матч под началом Федотова, Чалов начал забивать после швейцарской командировки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мелкадзе назвал существенной потерей уход защитника «Сочи» Родригао в «Зенит»

Чалов после победы над «Сочи»: «ЦСКА будет готов к сезону»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости