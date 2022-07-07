Лукин о победе над «Сочи»: «Не в первый раз выходил в стартовом составе, но волновался»
Игрок ЦСКА Лукин поделился впечатлениями от победы над «Сочи» в товарищеском матче
Футболист ЦСКА Матвей Лукин поделился впечатлениями от победы над «Сочи» (2:1) в товарищеском матче в рамках предсезонного турнира «Кубок Матч Премьер».
— Не первый раз выходил в стартовом составе, но волновался. Партнеры по команде помогли. Спасибо им за это, — сказал в разговоре с корреспондентом «СЭ» Константином Беловым Лукин.
— Зайнутдинов играл на новой для себя позиции. Что думаешь об этом?
— Баха у нас мастер. Может любую позицию закрыть.
— Федотов рассчитывает на тебя как на игрока основы или ротации?
— Честно, не знаю. Надо спросить у него. Я делаю все, что от меня зависит: тренируюсь, готовлюсь. Решение принимаем тренерский штаб.
Лукин вышел на матч с «Сочи» в стартовом составе и провел на поле все 90 минут.
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|ЦСКА
|0
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|0
|0
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|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
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|0
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|Ахмат
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|0
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8
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|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
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|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
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|0
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
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