Лукин о победе над «Сочи»: «Не в первый раз выходил в стартовом составе, но волновался»

Игрок ЦСКА Лукин поделился впечатлениями от победы над «Сочи» в товарищеском матче

Футболист ЦСКА Матвей Лукин поделился впечатлениями от победы над «Сочи» (2:1) в товарищеском матче в рамках предсезонного турнира «Кубок Матч Премьер».

— Не первый раз выходил в стартовом составе, но волновался. Партнеры по команде помогли. Спасибо им за это, — сказал в разговоре с корреспондентом «СЭ» Константином Беловым Лукин.

— Зайнутдинов играл на новой для себя позиции. Что думаешь об этом?

— Баха у нас мастер. Может любую позицию закрыть.

— Федотов рассчитывает на тебя как на игрока основы или ротации?

— Честно, не знаю. Надо спросить у него. Я делаю все, что от меня зависит: тренируюсь, готовлюсь. Решение принимаем тренерский штаб.

Лукин вышел на матч с «Сочи» в стартовом составе и провел на поле все 90 минут.