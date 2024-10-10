Гендиректор «Пари НН»: «Неудачный опыт Гончаренко с «Уралом» нас не смутил»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал назначение Виктора Гончаренко на пост главного тренера команды.

«Выбор тренера был тяжелый в плане того, что нужно было вступить в переговоры. Спортивный блок это сделал достаточно быстро и профессионально. Виктор Гончаренко соответствует ожиданиям клуба — он готов вместе с клубом добиваться обговоренных результатов.

Не смутил ли неудачный опыт в «Урале»? У каждого человека, который чем-то в жизни занимается, есть период подъема, стагнации, падения и снова подъема. Это зависит от множества обстоятельств как внутренних, так и внешних. Поэтому на такого рода вещи нужно смотреть философски. Надо на берегу договариваться о тех ожиданиях, которые ты ждешь, и надеешься, что они будут реализованы. Опыт Гончаренко с «Уралом» никого не смущал», — приводит слова Мелика-Гусейнова Sport24.

В среду нижегородцы заключили с 47-летним белорусским специалистом контракт сроком на два года.