Генеральный директор «Спартака» рассказал о целях на сезон

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, какие задачи стоят перед командой в предстоящем сезоне.

«Цели на сезон? Цель у нас всегда чемпионство. А задача, которая закреплена бюджетом — второе место и зона Лиги чемпионов. Повторюсь, цель — чемпионство», — заявил Мележиков «СЭ».

24 мая «Спартак» объявил о заключении двухлетнего контракта с 51-летним португальским специалистом Руем Виторией.

В декабре 2020 года Доменико Тедеско объявил о том, что покинет пост главного тренера клуба в конце сезона в связи с окончанием контракта. «Спартак» занял второе место в завершившемся первенстве Тинькофф РПЛ, набрав 57 очков в 30 турах и получил право выступить в квалификации Лиги чемпионов сезона-2021/22.