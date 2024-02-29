«Спартак» может провести матч с «Факелом» на «Лужниках» или «Арене Химки»

«Спартак» выбирает стадион для проведения матча 20-го тура РПЛ, сообщает Metaratings.

По информации источника, руководство красно-белых выбирает между «Лужниками» и «Ареной Химки».

Ранее стало известно, что комиссия РПЛ признала несоответствующим состояние футбольного поля на «Лукойл Арене». Из-за этого матч «Спартак» — «Факел», назначенный на 10 марта, пройдет на другом стадионе.

В конце декабря «Спартак» объявил о переименовании домашнего стадиона в «Лукойл Арену». Ранее стадион носил название «Открытие Банк Арена».