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Мелехин: «Не сказал бы, что «Зенит» сильно удивил»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Ростова» Виктор Мелехин подвел итоги матча 23-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0).

— В целом, тяжелый матч. Все старались, выкладывались, — приводит слова Мелехина «РБ Спорт». — Я бы не сказал, что соперник сильно удивил. Да, создавали моменты, быстро переходили.

— Было ли тяжело играть против их нападающих?

— Да. Особенно когда во втором тайме у них вышли свежие игроки.

— Чемпионская гонка продолжается?

— Пока есть теоретические шансы, да.

— Карпин говорит, что не смотрит на турнирную таблицу. А вы?

— Ну, нет такого, что мы постоянно туда заглядываем.

«Зенит» набрал 55 очков и расположился на первом месте в турнирной таблице, «Ростов» с 46 очками — на второй строчке.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/viktor-melehin-protiv-zenita-by-lo-tyazhelo-igrat-osobenno-vo-vtorom-tajme-kogda-u-nih-vy-shli-svezhie-igroki/
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 0 : 0
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
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15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 0 : 2
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 1 : 2
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Торпедо – Спартак
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16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 1 : 4
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Факел – Ахмат
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