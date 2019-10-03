Медведев сравнил травму Малкома с эпизодом из фильма «Кавказская пленница»

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев провел параллели между ситуацией с травмой нападающего петербуржцев Малкома и эпизодом из фильма «Кавказская пленница».

— Есть испытанные методы лечения и восстановления, которые наш медицинский штаб вместе с игроком использует, — заявил Медведев ТАСС. — Хочу напомнить известный эпизод из фильма «Кавказская пленница»: «Торопиться не надо, главное — вернуть обществу полноценного человека».

Современная медицина оснащена всеми методами диагностики, лечения и восстановления. У нас контакт с ведущими европейскими и мировыми специалистами. Давать прогнозов мы не будем, но хочу выразить уверенность в том, что Малком вернется в строй и будет приносить пользу команде.

10 августа 22-летний бразилец получил повреждение в матче 5-го тура РПЛ с московским «Динамо» (2:0) и с тех пор на поле не выходил.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» летом этого года. Его трансфер обошелся петербургскому клубу в 40 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на 5 миллионов евро за счет бонусов. Бразильский футболист подписал с петербургским клубом пятилетний контракт.

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