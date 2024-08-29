Медведев — о решении по Соболеву: «В сутках 24 часа»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о возможном переходе форварда «Спартака» Александра Соболева.

«Во сколько стоит ждать объявления решения по Соболеву? В сутках 24 часа», — приводит слова Медведева Sport24.

Ранее комментатор Георгий Черданцев заявил, что о переходе Соболева в «Зенит» будет решено в течение дня.

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В нынешнем сезоне 27-летний футболист провел на поле за красно-белых всего 67 минут, а после матча 1-го тура РПЛ был отстранен от тренировок с командой.