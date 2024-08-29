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Сегодня, 13:39

Медведев — о решении по Соболеву: «В сутках 24 часа»

Сергей Разин
корреспондент
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Александр Медведев.
Фото Михаил Разуваев, ФК «Зенит»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о возможном переходе форварда «Спартака» Александра Соболева.

«Во сколько стоит ждать объявления решения по Соболеву? В сутках 24 часа», — приводит слова Медведева Sport24.

Ранее комментатор Георгий Черданцев заявил, что о переходе Соболева в «Зенит» будет решено в течение дня.

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В нынешнем сезоне 27-летний футболист провел на поле за красно-белых всего 67 минут, а после матча 1-го тура РПЛ был отстранен от тренировок с командой.

Александр Соболев. Медведев: «Решение по Соболеву будет объявлено в четверг»

Источник: Sport24
Александр Соболев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Александр Медведев (руководитель)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
16
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
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31.08 15:00
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 - : -
31.08 17:30
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 - : -
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