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Сегодня, 13:49

Овечкин сказал, что верит в чемпионство футбольного «Динамо»

Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поделился ожиданиями от выступления футбольного «Динамо» в чемпионате России.

— Вы говорили, что верите, что «Динамо» может стать чемпионом. Сейчас, по прошествии шести туров, ваше мнение не поменялось или наоборот укрепилось?

— Прошло только шесть туров, команда показывает хорошую игру, хорошие результаты, — сказал Овечкин. — Последний раз смотрел матч с «Краснодаром» — очень много моментов, жаль что проиграли. Болею за родной клуб, желаю ему всего самого лучшего. Самое главное, чтобы без травм. Желаю победы. В чемпионство, конечно, верю.

После шести туров «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 12 очков. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет три очка.

В ближайшем матче «Динамо» 1 сентября на выезде встретится с «Оренбургом».

Александр Овечкин
ФК Динамо (Москва)
ХК Вашингтон Кэпиталз
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
16
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
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31.08 15:00
Химки – ЦСКА
 - : -
31.08 17:30
Пари НН – Зенит
 - : -
31.08 19:45
Спартак – Рубин
 - : -
31.08 20:00
Ахмат – Акрон
 - : -
1.09 15:00
Оренбург – Динамо
 - : -
1.09 17:30
Кр. Советов – Динамо Мх
 - : -
1.09 19:45
Локомотив – Краснодар
 - : -
1.09 20:00
Ростов – Факел
 - : -
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Максим Глушенков

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Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

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Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

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Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

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Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

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