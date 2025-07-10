Медведев не назвал «Локомотив» в числе соперников «Зенита» в РПЛ

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, кого считает основными соперниками команды в РПЛ.

«У нас очень конкурентный чемпионат. Пальцев одной руки уже не хватает, чтобы перечислить сильных соперников. Это «Краснодар», ЦСКА, «Динамо» и «Спартак», плюс учитываем «Зенит». Это уже пять команд», — цитирует Медведева Sport24.

В прошедшем сезоне «Зенит» впервые с сезона-2018/19 не сумел выиграть чемпионат России, заняв второе место в турнирной таблице. Первое чемпионство в своей истории завоевал «Краснодар», опередивший сине-бело-голубых на 1 очко. Третьим стал ЦСКА. «Спартак» и «Динамо» заняли четвертое и пятое места соответственно.