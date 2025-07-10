«Краснодар» показал форму на сезон-2025/26

Пресс-служба «Краснодара» опубликовала новую форму на сезон-2025/26.

Клуб показал домашний и гостевой варианты формы.

В прошедшем сезоне «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России. Команда Мурада Мусаева на 1 очко опередила «Зенит» в турнирной таблице.

В 1-м туре нового сезона «быки» на выезде сыграют с «Пари НН». Матч пройдет 20 июля.