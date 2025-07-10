В КДК РФС ожидают представителей руководства «Торпедо» на заседании 10 июля

Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц рассказал, что ожидает представителей руководства «Торпедо» на заседании комитета 10 июля.

21 июня Мещанский суд Москвы заключил под стражу совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова. Их подозревают в попытке дать взятку судье за принятие решения в пользу команды. Показания в полиции дал рефери Максим Перезва, который весной работал на трех играх черно-белых.

«Ждем, что приедут представители Скородумова и Соболева», — цитирует Григорьянца ТАСС.

В случае, если КДК решит наказать «Торпедо», клубу грозит (и/или) штраф до 50 миллионов рублей, снятие до 15 очков, лишение завоеванных наград, исключение из числа участников соревнований.

В сезоне-2024/25 «Торпедо» заняло второе место в турнире первой лиги и напрямую вышло в РПЛ.