Медведев назвал околесицей новость о серьезном разговоре с игроками «Зенита» после поражения от «Локомотива»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о том, что он провел серьезный разговор с игроками клуба после поражения в матче 9-го тура РПЛ от «Локомотива» (1:2).

Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил о том, что Медведев после поражения от «Локомотива» сказал игрокам «Зенита», что они «не сражаются за клуб и не отдаются игре полностью».

«Околесица», — сказал Медведев «СЭ».

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 17 очками после 9 матчей.

В пяти предыдущих сезонах команда из Санкт-Петербурга становилась чемпионом РПЛ.