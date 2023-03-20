Мирзов — о посещаемости стадиона «Химок»: «Ничего себе! Так много!»

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов высказался о посещаемости стадиона подмосковной команды.

Как отмечает сайт РПЛ, матч 20-го тура чемпионата России «Химки» — «Ростов» (0:1) посетило 696 зрителей.

«Ничего себе! Так много! (улыбается) Какое может быть отношение к Fan ID, когда выходишь на матч, а играем будто товарищескую игру», — приводит «РБ Спорт» слова Мирзова.

Также полузащитник ответил на вопрос о личных перспективах в сборной России.

«Есть люди, которым и 29 лет, как мне сейчас. Я бы с удовольствием поехал сейчас в сборную. Как можно не соглашаться? Верю, что еще сыграю за сборную, и сделаю для этого все», — добавил футболист.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 13 очков.