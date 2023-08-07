Медина стал первым игроком в 21-м веке, забивавшим за «Спартак» и ЦСКА в РПЛ

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина отметился голом в дебютном матче за красно-белых. Московский клуб победил «Рубин» (4:1) в 3-м туре РПЛ.

26-летний парагваец перешел в «Спартак» из ЦСКА в летнее трансферное окно.

Медина стал первым футболистом в 21-м веке, который отметился голами за оба клуба в РПЛ, утверждает Opta.

Ранее за «Спартак» и ЦСКА в 21-м веке выступали Дмитрий Гончаров, Роман Широков, Роман Еременко и Никита Чернов.