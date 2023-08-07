«Динамо» на этой неделе ожидает первый транш за продажу полузащитника Шиманьского в «Фенербахче»



Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что клуб на неделе ожидает получения первого транша за продажу полузащитника Себастьяна Шиманьского в «Фенербахче».

«Первый транш за трансфер Шиманьского должен прийти на днях. Мы выставили счет и ожидаем, что деньги поступят на этой неделе. Никаких проблем быть не должно, у нас все прописано в контракте. За [Николо] Моро от «Болоньи» мы уже получили деньги, поэтому не видим проблем и в ситуации с Шиманьским», — приводит ТАСС слова Пивоварова.

12 июля стало известно о переходе Шиманьского в «Фенербахче».

Футболист пополнил московскую команду в 2019 году. В прошлом сезоне 24-летний полузащитник выступал на правах аренды за «Фейеноорд», в составе которого стал чемпионом Нидерландов.