Медина: «День дебюта за «Спартак» буду помнить всегда!»

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина вспомнил о своем дебюте за московскую команду.

— До спасительного гола в дерби был шикарный дебют в Казани — ты отличился спустя 40 секунд после выхода на замену. Это твой рекорд?

— Думаю, да. Все произошло так быстро, я сам обалдел. Идеальный дебют, ведь мы еще и крупно выиграли! Тот день буду помнить всегда, — цитирует Медину пресс-служба красно-белых.

Медина выступал за ЦСКА с января 2022 года, в июле 2023 года футболист перешел в «Спартак». В этом сезоне 26-летний хавбек провел 11 матчей в РПЛ, забив 2 гола.