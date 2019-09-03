Мбенг на тренировке сломал ребро и выбыл на срок до 4 недель

Нападающий «Ахмата» Аблай Мбенг выбыл на срок до четырех недель, сообщает пресс-служба грозненцев. Форвард получил перелом ребра на тренировке в столкновении с партнером по команде перед матчем чемпионата России против «Тамбова».

Матч «Ахмат» — «Тамбов» состоялся 31 августа и завершился вничью — 1:1. Следующий матч грозненцы проведут против «Ростова» после перерыва на игры сборных 15 сентября.