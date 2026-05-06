Форвард «Локомотива» Комличенко перенес операцию после травмы колена

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко был успешно прооперирован в Москве, сообщает пресс-служба московского клуба.

30-летний форвард получил травму в матче против московского «Динамо» (1:1) в 28-м туре РПЛ, который прошел 1 мая. Ему диагностировали повреждение наружной боковой связки колена.

«Операцию в Городской клинической больнице имени С.С. Юдина провел кандидат медицинских наук Владимир Сластинин. Теперь желаем такой же успешной реабилитации и скорейшего возвращения!» — говорится в заявлении железнодорожников.

В сезоне-2025/26 Комличенко провел 36 матчей во всех турнирах, забил десять голов и сделал пять результативных передач. Летом 2025 года он перешел в «Локомотив» из «Ростова».

Железнодорожники с 50 очками после 28 туров занимают третье место в таблице РПЛ. В оставшихся матчах сезона команда сыграет с «Балтикой» (10 мая) и ЦСКА (17 мая).

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