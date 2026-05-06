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6 мая, 18:24

Форвард «Локомотива» Комличенко перенес операцию после травмы колена

Алина Савинова

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко был успешно прооперирован в Москве, сообщает пресс-служба московского клуба.

30-летний форвард получил травму в матче против московского «Динамо» (1:1) в 28-м туре РПЛ, который прошел 1 мая. Ему диагностировали повреждение наружной боковой связки колена.

«Операцию в Городской клинической больнице имени С.С. Юдина провел кандидат медицинских наук Владимир Сластинин. Теперь желаем такой же успешной реабилитации и скорейшего возвращения!» — говорится в заявлении железнодорожников.

В сезоне-2025/26 Комличенко провел 36 матчей во всех турнирах, забил десять голов и сделал пять результативных передач. Летом 2025 года он перешел в «Локомотив» из «Ростова».

Железнодорожники с 50 очками после 28 туров занимают третье место в таблице РПЛ. В оставшихся матчах сезона команда сыграет с «Балтикой» (10 мая) и ЦСКА (17 мая).

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Источник: https://t.me/fclokomotiv/36817
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Николай Комличенко
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Кр. Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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