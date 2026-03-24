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Кузнецов видит в Вагнере будущего тренера: «Может и пригодился бы в штабе ЦСКА»

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов в разговоре с «СЭ» высказался о возможной будущей тренерской карьере экс-нападающего армейцев Вагнера Лав.

«Может и пригодился бы в штабе ЦСКА. Сначала должен пройти обучение и показать, что умеет работать, нужен определенный опыт. Возможно, стал бы и хорошим специалистом, а может не пойдет у него. Нельзя загадывать, нужно ждать. И от Вагнера должно быть само желание», — сказал Кузнецов «СЭ».

С 2004 по 2012 год и в 2013 году Вагнер выступал за ЦСКА. В составе армейцев Лав провел 259 матчей, забил 124 гола и отдал 53 голевые передачи. Бразилец трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок страны, а в 2005 году в финале Кубка УЕФА против португальского «Спортинга» (3:1) забил третий гол красно-синих.

Лав занимает второе место в списке лучших бомбардиров ЦСКА в истории, уступая только Григорию Федотову (137 голов).

Виктория Лебедева

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Вагнер Лав
Дмитрий Кузнецов
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

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