Кузнецов видит в Вагнере будущего тренера: «Может и пригодился бы в штабе ЦСКА»

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов в разговоре с «СЭ» высказался о возможной будущей тренерской карьере экс-нападающего армейцев Вагнера Лав.

«Может и пригодился бы в штабе ЦСКА. Сначала должен пройти обучение и показать, что умеет работать, нужен определенный опыт. Возможно, стал бы и хорошим специалистом, а может не пойдет у него. Нельзя загадывать, нужно ждать. И от Вагнера должно быть само желание», — сказал Кузнецов «СЭ».

С 2004 по 2012 год и в 2013 году Вагнер выступал за ЦСКА. В составе армейцев Лав провел 259 матчей, забил 124 гола и отдал 53 голевые передачи. Бразилец трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок страны, а в 2005 году в финале Кубка УЕФА против португальского «Спортинга» (3:1) забил третий гол красно-синих.

Лав занимает второе место в списке лучших бомбардиров ЦСКА в истории, уступая только Григорию Федотову (137 голов).

Виктория Лебедева