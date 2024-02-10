Майкон: «В РПЛ есть много игроков, которые могли бы играть в европейских чемпионатах»

Экс-защитник «Монако» Майкон считает, что многие российские футболисты могли бы играть в Европе.

«Головин — отличный игрок. Но я слежу больше за российским чемпионатом. Буду следить за ним больше, если он вернется в Россию. Какой бы российский клуб усилил бы Головин? Он должен сам выбрать. Это его выбор. Есть много игроков, которые могли бы играть в европейских чемпионатах. Но они сильно отличаются от уровня российской лиги. Считаю, адаптация — главная проблема», — заявил Майкон Metaratings.ru.

Головин выступает за «Монако» с июля 2018 года. На его счету 30 голов и 37 результативных передач в 197 матчах лиги 1.