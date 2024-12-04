Маурисио считает «Зенит» фаворитом РПЛ в этом сезоне

Бывший полузащитник «Зенита» Маурисио в разговоре с «СЭ» поделился мнением о чемпионской гонке в этом сезоне РПЛ.

«Очень круто, что «Краснодар» и «Зенит» борются за чемпионство, а еще «Спартак» с «Локомотивом» рядом. Фаворитом для меня является все-таки «Зенит». У них опытный состав», — сказал Маурисио «СЭ».

«Зенит» лидирует в таблице РПЛ с 39 очками после 17-го тура. Далее расположились «Краснодар» (38) и «Спартак» (34).