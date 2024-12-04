Билялетдинов — о Батракове: «Ренату Саншеш чего только ни вытворял в 16 лет. Где он сейчас?»

Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов поделился мнением о полузащитнике железнодорожников Алексее Батракове, сравнив его с хавбеком Ренату Саншешом.

«Игроков и тренерский штаб «Локомотива» надо поддержать, плюсы тоже надо отмечать. Но когда похвала зашкаливает от юных возрастов до ветеранских... Лучше не перехвалить, но в то же время и сильно не переругать. Надо соблюдать определенный баланс: выше не подниматься и ниже не опускаться. Излишняя похвала Батракова негативно сказалась на нем в недавних матчах? Он по-любому все слышит, он же уши себе не заткнет ватой. Противовес должен быть, потому что истории наших и иностранных футболистов разных поколений показывают нечто похожее.

Помню, появился португалец Ренату Санчеш. В 16-17 лет чего только ни вытворял, какие только дифирамбы ему ни пели. Его цену взвинтили многократно, чуть ли не под 100 миллионов евро. Где сейчас Ренату Саншеш? Он не блещет вообще! Где он? Ау! Хочется спросить его: «что с тобой случилось-то?» — приводит слова Билялетдинова «ВсеПроСпорт».

27-летний Саншеш выступает за «Бенфику» на правах аренды. Права на футболиста принадлежат «ПСЖ». Контракт португальца с французским клубом действует до конца июня 2027 года.