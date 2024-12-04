Белорусский полузащитник Ковалев стал игроком «Факела»

«Факел» объявил о подписании контракта с белорусским полузащитником Антоном Ковалевым.

24-летний футболист перешел в воронежский клуб на правах свободного агента. С января 2022 года он выступал за «Торпедо-Жодино». Ковалев в сезоне-2024 провел за команду 33 матча во всех турнирах, забил два мяча и сделал семь голевых передач.

После 17 туров «Факел» с 14 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.