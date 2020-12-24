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Матыцин заявил о планах сократить государственные расходы на профессиональный спорт

Олег Матыцин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Олег Матыцин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что государство будет сокращать расходы на профессиональные лиги и клубы.

«Государство в ближайшее время будет сокращать расходы на профессиональный спорт. Речь идет о профессиональных лигах и клубах, а не о спортсменах сборной. Мы будем создавать все условия для того, чтобы наши спортсмены повышали свои результаты. Есть тенденция уменьшения финансового присутствия государства в профессиональном спорте и увеличения по возможности финансовой обеспеченности социального сегмента развития спорта», — сказал Матыцин на Sport Forum Live.

Ранее Матыцин сообщал, что санкции со стороны ВАДА помогут российскому спорту выработать иммунитет к допингу и активнее начать переход к антидопинговому образованию.

(Олег Кошелев)

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