Кисляк — о сравнении с Биллингемом: «Рановато, но его надо превзойти»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова бывшего футболиста сборной России Павла Мамаева, сравнившего хавбека армейцев с полузащитником «Реала» Джудом Биллингемом.

«Видел эти заголовки. Очень приятно. Я сам много следил за Мамаевым. Мне он нравился как игрок, много про него рассказывал Эдуард Николаевич Безуглов, каким он был хорошим футболистом. Он, Широков, Денисов, если сравнивать с моей позицией. Поэтому очень приятно, когда так сравнивают. Но с Биллингемом рановато, конечно. Хотя его надо превзойти», — сказал Кисляк «СЭ».

В текущем сезоне 20-летний Кисляк провел 21 матч в составе армейцев по всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.