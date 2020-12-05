Матвеев считает, что «Зенит» раздавил «Урал» в матче РПЛ
21:13
Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев прокомментировал итог матча 17-го тура РПЛ против «Зенита» (1:5).
— И счет, и качество игры в обороне не устроило нас, — начал Матвеев. — Это болезненное поражение, готовились к другому. «Зенит» нас раздавил. Мы оказались не готовы к такому уровню борьбы, к таким скоростям.
(Гоша Чернов)
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 17-й тур. Первые матчи декабря
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