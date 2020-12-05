Матвеев считает, что «Зенит» раздавил «Урал» в матче РПЛ

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев прокомментировал итог матча 17-го тура РПЛ против «Зенита» (1:5).

— И счет, и качество игры в обороне не устроило нас, — начал Матвеев. — Это болезненное поражение, готовились к другому. «Зенит» нас раздавил. Мы оказались не готовы к такому уровню борьбы, к таким скоростям.

(Гоша Чернов)