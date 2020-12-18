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Матвеев оценил игру «Урала» в матче с «Тамбовом»

20:50
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Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев прокомментировал итог матча 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова» (1:1).

«Сложный матч. Когда увидели газон, стало понятно, что на первый план выйдут единоборства. На таком поле тяжело созидать. Пропустили необязательный гол. Если бы закончили первый тайм с преимуществом, то могли бы развить его. Но моменты были, пенальти был. Надо забивать», — цитирует Матвеева клубная пресс-служба.

«Урал» ушел на зимнюю паузу на 12 месте в турнирной таблице Тинькофф РПЛ (21 очко).

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