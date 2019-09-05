Норвежский полузащитник «Ростова» Матиас Норманн отметил, что переход в российский клуб стал лучшим решением в карьере. По его словам, агент был против трансфера. 23-летний Норманн перешел в «Ростов» из английского «Брайтона» в январе.

— Время в «Брайтоне» было для меня разочарованием. Казалось, что выхода нет, — приводит слова Норманна официальный сайт «Ростова». — Я проводил много времени в одиночестве дома и смог получше понять себя. Именно в это время на меня вышел «Ростов». Мой агент не хотел помогать мне с переходом в «Ростов». Мне пришлось сделать этот выбор. Он хотел, чтобы я был терпеливее и ждал шанса в «Брайтоне», но я не хотел этого и сделал правильный выбор в пользу «Ростова». Это лучшее решение, которое я принял в своей карьере на данный момент.

Я наслаждаюсь своей ролью на поле. У нас фантастический тренер, он хорош во всем. Знает, как нужно поговорить со мной и настроить на игру. Мы периодически беседуем с ним лично. С января я стал более профессиональным, я упорно работаю, набираюсь опыта. Я стал лучше понимать свое тело. Раньше считал, что чем больше занимаюсь в тренажерном зале, тем лучше буду играть, но меня часто беспокоили травмы. Сейчас тренерский штаб направляет работу в правильное русло.