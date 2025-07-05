Матеус Алвес сообщил, что в Бразилии грустили о его переходе в ЦСКА

Полузащитник «Сан-Паулу» Матеус Алвес рассказал «СЭ» о реакции на переход в ЦСКА в Бразилии.

— Как в Бразилии отреагировали на твой переезд в Россию?

— О, они были больше обеспокоены, больше, как бы, грустили, что я так скоро покинул «Сан-Паулу». Но я думаю, что все болельщики такие: они не хотят, чтобы ты покидал клуб. Хотелось бы, чтобы в «Сан-Паулу» я вошел в историю больше, но моя история с ЦСКА начнется здесь.

— Что родственники сказали о твоем переходе?

— Они тоже были очень рады. Они старались больше стоять в стороне, пытались предоставить мне выбор. Так что именно мое решение было окончательным.

5 июля Алвес прилетел в Москву для завершения перехода в ЦСКА.

В сезоне-2025 Алвес в 25 матчах за «Сан-Паулу» во всех турнирах забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.