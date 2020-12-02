Стали известны назначения арбитров на матчи 17-го тура Тинькофф-РПЛ.

Игру «Спартак» — «Тамбов» обслужит бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым. Встреча пройдет 5 декабря на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

Полностью список назначений выглядит следующим образом:

5 декабря (суббота)

«Локомотив» — «Рубин»: судья — Сергей Карасев; ассистенты судьи — Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья — Владимир Сельдяков; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Алексей Стипиди.

«Спартак» — «Тамбов»: судья — Станислав Васильев; ассистенты судьи — Егор Болховитин, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Роман Галимов; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Николай Богач.

«Зенит» — «Урал»: судья — Игорь Панин; ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Антон Кобзев; резервный судья — Игорь Низовцев; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Валентин Мурашов.

«Краснодар» — «Ротор»: судья — Алексей Матюнин; ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Илья Елеференко; резервный судья — Юнус Кошко; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Дмитрий Чельцов.

6 декабря (воскресенье)

«Ростов» — «Уфа»: судья — Евгений Кукуляк; ассистенты судьи — Алексей Лунев, Николай Еремин; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Роман Сафьян.

«Динамо» — «Арсенал»: судья — Василий Казарцев; ассистенты судьи — Роман Усачев, Александр Богданов; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Игорь Панин; АВАР — Арам Петросян.

ЦСКА — «Химки»: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Алексей Ширяев; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Тихон Калугин.

7 декабря (понедельник)

«Сочи» — «Ахмат»: судья — Сергей Лапочкин; ассистенты судьи — Валерий Данченко, Николай Богач; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Алексей Воронцов.