Матч «Спартак» — «Тамбов» судит Васильев. Арбитры 17-го тура РПЛ
Стали известны назначения арбитров на матчи 17-го тура Тинькофф-РПЛ.
Игру «Спартак» — «Тамбов» обслужит бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым. Встреча пройдет 5 декабря на стадионе «Открытие Арена» в Москве.
Полностью список назначений выглядит следующим образом:
5 декабря (суббота)
«Локомотив» — «Рубин»: судья — Сергей Карасев; ассистенты судьи — Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья — Владимир Сельдяков; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Алексей Стипиди.
«Спартак» — «Тамбов»: судья — Станислав Васильев; ассистенты судьи — Егор Болховитин, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Роман Галимов; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Николай Богач.
«Зенит» — «Урал»: судья — Игорь Панин; ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Антон Кобзев; резервный судья — Игорь Низовцев; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Валентин Мурашов.
«Краснодар» — «Ротор»: судья — Алексей Матюнин; ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Илья Елеференко; резервный судья — Юнус Кошко; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Дмитрий Чельцов.
6 декабря (воскресенье)
«Ростов» — «Уфа»: судья — Евгений Кукуляк; ассистенты судьи — Алексей Лунев, Николай Еремин; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Роман Сафьян.
«Динамо» — «Арсенал»: судья — Василий Казарцев; ассистенты судьи — Роман Усачев, Александр Богданов; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Игорь Панин; АВАР — Арам Петросян.
ЦСКА — «Химки»: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Алексей Ширяев; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Тихон Калугин.
7 декабря (понедельник)
«Сочи» — «Ахмат»: судья — Сергей Лапочкин; ассистенты судьи — Валерий Данченко, Николай Богач; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Алексей Воронцов.
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