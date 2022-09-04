Матч с «Крыльями Советов» стал для Акинфеева 300-м сухим в составе ЦСКА

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев установил новое достижение.

Сегодняшний матч 8-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0) стал для 36-летнего россиянина 300-м сухим в составе красно-синих.

Акинфеев — воспитанник ЦСКА, футболист провел всю карьеру в составе армейцев. Он пропустил 637 голов в 713 матчах за команду.