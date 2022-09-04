Осинькин: «Можно сказать, что в плане качества, ЦСКА — это одна из лучших команд чемпионата»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги матча 8-го тура РПЛ против ЦСКА (0:1).

— Первый тайм получился достаточно хорошим. Мы играли быстро, интенсивно. Мы понимали, что соперник — очень качественная команда. Можно сказать, что в плане качества, ЦСКА — это одна из лучших команд чемпионата. К тому же, они прогрессируют. Еще раз говорю, что первый тайм получился хорошим с нашей стороны. Мы играли быстро, не давали сопернику развивать атаку так, как он планировал. Хотя, конечно, класс футболистов такой, что всегда можно что-то ожидать. Во втором тайме мы начали удерживать счет, стало не хватать сил. Мы должны были контролировать игру, терпеть, не хватило сил, мастерства, все вместе, чтобы довести игру до хотя бы ничьей. Будем работать, будем отталкиваться от того, что было в первом тайме. Позитивные моменты есть.

— До матча говорили, что снова вышли в 3 центральных защитника, потому что эта схема сработала в игре с «Ахматом». Сработала ли она сегодня? Планируете ли возвращаться к прежней схеме, когда Пиняев будет в старте.

— Мы планируем использовать обе схемы. В силу различных обстоятельств, у нас было время эту схему наиграть. Там много деталей, не все мы чувствуем хорошо. Но базовые вещи для пятерки мы стали понимать лучше, чем было ранее. У нас не только Пиняев может вернуться. Есть еще футболисты, которые могут дать глубину состава, вариативность в плане схем. После пропущенного гола мы перешли на четверку. Мы всегда можем поменять схему. Думаю, мы будем играть, используя обе схемы. Какая будет базовая, покажет время.

— Пятый гол «Крылья» пропустили с углового. Это индивидуальные ошибки или в чем проблема?

— В общем-то, одна из причин, почему мы играем — это как раз то, то мы низкорослая команда. Таким образом, мы ставим третьего высокорослого игрока поставить в состав. Даже играя в тройку, есть свои детали. Кто играет в центре, кто внешних центральных. Использование этих игроков дает возможность справляться на втором этаже. Но гол пропустили с углового, обидно, что эту ситуацию мы отрабатывали. В каждом матче у нас со стандартов есть моменты. Но мы забили только один. В каждом матче были моменты у нас, связанные со стандартами. Но у нас моменты другие. Мы пытаемся хитрить, обманывать. Не можем перепрыгнуть Дивеева, продавить.

— Нет ли проблемы в атаке? Всего 9 голов. За счет чего планируется решать эту проблему? Когда вернутся Иванисеня и Костанца?

— Иванисеня и Фернандо если и вернутся, то примерно к концу октября-началу ноября. Срок большой. Что касается атаки, мы не блещем результативностью, мы приучили, что больше забиваем. В части игр у нас было очень много моментов. Сейчас большая ротация в линии атаки. Схема менялась — это тоже действует. По первому тайму я бы не сказал, что у нас большие проблемы. Не сказал бы это по игре с «Ахматом». Конечно, мы все хотим лучшего.