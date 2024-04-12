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Сегодня, 10:45

Будущему сыну Нино поставили диагноз «синдром Дауна»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Нино.
Фото ФК «Зенит»

Защитник «Зенита» Нино в интервью «СЭ» рассказал о том, что скоро у него родится второй ребенок.

— Как ты вообще находишь время на чтение и изучение русского, ведь у тебя годовалый ребенок и беременная жена?

— Когда они были здесь, свободного времени было мало. Оно появлялось, только когда дочь засыпала. Слава Богу, она очень хорошо спит: в 8.30 вечера засыпает и просыпается только в половине девятого утра, а это 12 часов. За это время я успевал час позаниматься русским, хоть и было сложно. Но на днях жена и дочь уехали в Бразилию, так что теперь у меня много времени. Собираюсь посвятить его русскому языку.

— Когда родится второй ребенок? Как назовете?

— В конце апреля или в начале мая. Назовем его Антонио, в честь моего деда. Несколько месяцев назад моему сыну поставили диагноз «синдром Дауна», поэтому, учитывая все сложности, жена предпочла бы родить его в Бразилии, в окружении своей семьи. Но, когда он родится, обязательно приедет в Россию, чтобы скрасить нашу жизнь.

27-летний бразилец перешел в «Зенит» в январе 2024 года. За петербуржцев защитник провел 8 матчей и заработал одну желтую карточку.

Нино. «Хожу в Эрмитаж, читаю Достоевского, хочу поскорее дать интервью на русском». Интервью бразильского новичка «Зенита» Нино

ФК Зенит
Нино (Зенит)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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13.04 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 - : -
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 - : -
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
14.04 14:15
Урал – Динамо
 - : -
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Факел – Ростов
 - : -
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Джон Кордоба

Краснодар

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Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
П
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Константин Тюкавин

Динамо

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Квинси Промес

Спартак

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Маркус Вендел

Зенит

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Виктор Александров

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Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

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