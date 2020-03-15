Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев» завершился досрочно. В игре было 6 удалений

В матче 22-го тура молодежного первенства России «Тамбов» — «Крылья Советов» были удалены четыре игрока у гостей и один — у хозяев.

Тренер самарцев Динар Шарипов также был удален с поля в концовке матча за нецензурную брань в адрес арбитра.

22 тур молодёжного Первенства России U-19 Кубок

«Тамбов-м» — «Крылья Советов-м» 1:1

Матч завершается досрочно на 82 мин.

В составе самарцев 4 удаления у полевых игроков. — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) March 15, 2020

Из-за этого «Крыльям» будет засчитано техническое поражение — 0:3. Игра была остановлена на 82-й минуте при счете 1:1.

?"Крыльям Советов-М" засчитывается техническое поражение со счетом 0:3.#ТамбовМКрыльяМ — ФК «Тамбов» (@fctambov68) March 15, 2020

У хозяев отличился Кирилл Большаков, у гостей — Александр Босов, который позднее был удален.

Молодежные команды

22-й тур

«Тамбов — мол.» (Тамбов) — «Крылья Советов — мол.» (Самара) — 3:0 (+:-)

Голы: Босов, 21 (0:1). Большаков, 62 (1:1).

Предупреждения: Молчанов, 19. Босов, 51. Кабахидзе, 78.

Удаления: Босов (Крылья Советов — мол.), 66. Кабахидзе (Тамбов — мол.), 78. Нестеров (Крылья Советов — мол.), 78. Евинов (Крылья Советов — мол.), 78. Молчанов (Крылья Советов — мол.), 82. Шарипов (тренер «КС"-м), 79' (красная, нецензурная брань в адрес главного арбитра)

Судья: Иванов (Санкт-Петербург).

15 марта. Тамбов. Стадион СТЦ «Тамбов».

Протокол матча молодежных команд «Тамбова» и «Крыльев Советов».

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