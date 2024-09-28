Матч между московским и махачкалинским «Динамо» начнется с минуты молчания
Матч между московским и махачкалинским «Динамо» в 10-м туре РПЛ начнется с минуты молчания в память о погибших от взрыва на АЗС в Дагестане, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РПЛ.
Игра пройдет в Махачкале в воскресенье, 29 сентября. Начало — в 19.00 по московскому времени. Перед игрой москвичи с 17 очками занимают четвертое место в РПЛ. Махачкалинцы с 10 баллами идут десятыми в турнирной таблице.
27 сентября в поселке Новый Хушет взорвалась АЗС. В результате погибли 13 человек, в том числе 2 ребенка. Еще 11 человек получили ранения.
Источник: ТАСС
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|9
|7
|2
|0
|22-2
|23
|
2
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|16-5
|21
|
3
|Локомотив
|9
|7
|0
|2
|22-13
|21
|
4
|Динамо
|9
|5
|2
|2
|17-10
|17
|
5
|Спартак
|9
|4
|4
|1
|13-6
|16
|
6
|ЦСКА
|9
|4
|2
|3
|16-6
|14
|
7
|Ростов
|9
|3
|3
|3
|13-15
|12
|
8
|Рубин
|10
|3
|3
|4
|12-15
|12
|
9
|Кр. Советов
|9
|3
|1
|5
|9-14
|10
|
10
|Динамо Мх
|9
|2
|4
|3
|4-7
|10
|
11
|Пари НН
|10
|3
|1
|6
|9-19
|10
|
12
|Акрон
|9
|2
|2
|5
|12-18
|8
|
13
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|12-19
|7
|
14
|Химки
|9
|1
|4
|4
|9-16
|7
|
15
|Факел
|10
|1
|3
|6
|4-17
|6
|
16
|Ахмат
|9
|0
|6
|3
|7-15
|6
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|27.09
|16:30
|
Оренбург – Пари НН
|1 : 2
|27.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|0 : 0
|28.09
|14:00
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|28.09
|16:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|28.09
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|28.09
|20:00
|
Ростов – Акрон
|- : -
|29.09
|16:30
|
Кр. Советов – Химки
|- : -
|29.09
|19:00
|
Динамо Мх – Динамо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|6
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1
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