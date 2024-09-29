Матч между московским и махачкалинским «Динамо» начался с минуты молчания

Матч между махачкалинским и московским «Динамо» в 10-м туре РПЛ стартовал с минуты молчания в память о погибших от взрыва на АЗС в Дагестане.

27 сентября в поселке Новый Хушет взорвалась АЗС. В результате погибли 13 человек, в том числе 2 ребенка. Еще 11 человек получили ранения.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва.