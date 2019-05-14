Матч "Динамо" – "Арсенал" состоится в Петровском парке

По информации "СЭ", матч 30-го тура премьер-лиги "Динамо" – "Арсенал", с большой долей вероятности, состоится на новой арене бело-голубых. Все встречи последнего игрового дня чемпионата состоятся в воскресенье, 26 мая, и начнутся в 14.00 по московскому времени.

– Сегодня на рабочем совещании Александр Зорков, глава комиссии по сертификации стадионов, докладывал о состоянии поля на арене в Петровском парке, – сказал президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин. – На 90 процентов газон готов, приводятся в порядок системы контроля доступа зрителей на арену. Надеемся, что матч состоится 26 мая на арене "Динамо" – лига это решение поддержит. (Сергей Егоров)

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