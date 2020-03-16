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Матч ЦСКА — «Зенит» перенесен

18:10
Игра ЦСКА и «Зенита» перенесена. Фото ПФК ЦСКА.
Игра ЦСКА и «Зенита» перенесена. Фото ПФК ЦСКА.
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Матч 23-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Зенит» перенесен на неопределенный срок, сообщает официальный сайт московских армейцев.

— Уважаемые болельщики! В связи с решением мэра Москвы запретить до 10 апреля проведение на открытом воздухе спортивных мероприятий с любым количеством участников домашний матч против «Зенита», запланированный на 22 марта, не состоится, — говорится в сообщении. — Дополнительную информацию, касающуюся возможного переноса матча, порядка возврата билетов и т.д., ПФК ЦСКА сообщит после принятия соответствующих решений РФС и РПЛ.

Игра должна была состояться 22 марта и начаться в 16.30 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/club/match-pfk-cska-zenit-22-marta-ne-sostoitsya/

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