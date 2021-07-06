Караваев признан автором лучшего гола «Зенита» в сезоне-2020/21
18:10
«Зенит» на официальном сайте назвал автора лучшего гола сезона-2020/21. Им стал защитник Вячеслава Караваев, который дальним ударом забил «Ахмату» (4:0) в 22-м туре Тинькофф РПЛ.
В минувшем сезоне «Зенит» стал чемпионом РПЛ. Для команды из Санкт-Петербурга этот титул стал седьмым в истории.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-07-06-g-drive-luchshiy-gol-sezona-2020-21-karavaev-protiv-akhmata.htm
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