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Караваев признан автором лучшего гола «Зенита» в сезоне-2020/21

18:10
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«Зенит» на официальном сайте назвал автора лучшего гола сезона-2020/21. Им стал защитник Вячеслава Караваев, который дальним ударом забил «Ахмату» (4:0) в 22-м туре Тинькофф РПЛ.

В минувшем сезоне «Зенит» стал чемпионом РПЛ. Для команды из Санкт-Петербурга этот титул стал седьмым в истории.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-07-06-g-drive-luchshiy-gol-sezona-2020-21-karavaev-protiv-akhmata.htm

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Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы